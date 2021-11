Condò è sicuro: “Il Milan ha ancora una speranza”

Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio in Champions League del Milan contro il Porto (1-1). Il noto giornalista ha detto la sua sulle possibilità dei rossoneri di continuare il percorso in Europa:

“Quello di stasera del Milan è un buon pareggio che tiene aperta una porticina per la qualificazione agli ottavi ma soprattutto tiene in corsa i rossoneri per l’Europa League: il gruppo di Pioli deve continuare a crederci nelle ultime due sfide“

Milan-Porto, Champions League

“È una pura combinazione matematica, ma l’Atalanta di tre anni fa si qualificò con sette punti: perse le prime tre, pareggiò con il Manchester City la quarta e vinse le altre due. Ma non credo in parallelismi, quel girone era abbastanza scarso, questo era il girone di ferro. I rossoneri possono andare a Madrid per giocarsi l’accesso in Europa League“