Per Andrea Conti si fa sotto un club di Serie A: la notizia

In vista della sessione invernale di mercato, il Milan riflette sulle mosse da operare. Per una questione economica ovviamente e se non dovesse qualificarsi per la seconda fase delle coppe europee, che sia Champions League o Europa League, il club si prepara a sfoltire la rosa.

Conti Milan Sampdoria

Tra le cessioni inevitabili, figura quella di Andrea Conti. Il terzino destro non ha ancora giocato un minuto, né in campionato né in Champions, dove peraltro non è in lista. Secondo Tuttosport, su di lui potrebbe farsi sotto la Sampdoria, considerando la possibile partenza di Bereszynski.

Un’ultima occasione per il Milan al fine di ricavare qualche euro, dal momento che Andrea Conti andrà in scadenza a giugno 2022.