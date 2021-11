L’Atletico e Correa recriminano: l’analisi dell’episodio

Come all’andata, anche stasera al 94′ l’Atletico Madrid reclama per un rigore. Se nella partita di San Siro, un disastroso arbitro Cakir, concesse con leggerezza il rigore che valse il successo dell’Atletico, stasera la storia è stata diversa.

L’arbitro Cesari ha così commentato l’episodio a Mediaset Infinity: “Rispetto all’andata c’è stata una differenza abissale. L’Atletico voleva un rigore al 94′. Correa si aggiusta la palla con la mano, poi cade a terra. Non è affatto rigore ed è stato molto attento l’arbitro. Vi ricordate all’andata quel rigore assegnato da Cakir per un mani di Kalulu che in realtà era mani di Lemar? Verrebbe da dire: ci hanno provato di nuovo!”.