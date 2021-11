Derby non solo in campo, Inter e Milan si sfidano anche sul mercato, i nomi contesi!

La vigilia del derby vale anche nel calciomercato.

Cinque obiettivi in comune

Giorno: domenica, calcio d’inizio previsto per le 20:45: manca solo un giorno al derby di Milano e lo scontro non sarà solo sul campo.

Come riporta calciomercato.com infatti il derby c’è anche in ottica mercato e sono cinque gli obiettivi in comune tra nerazzurri e rossoneri, tra cui spicca un giocatore nerazzurro.

Il giocatore in questione è Marcelo Brozovic che è in scadenza di contratto con l’Inter e fa gola al Milan. L’Inter però farà di tutto per trattenere il centrocampista croato.

Brozovic, Getty

Gli altri quattro obiettivi in comune invece sono l’attaccante del Pisa Lorenzo Lucca, Gleison Bremer, Gianluca Scamacca e Julian Alvarez del River Plate.