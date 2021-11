“Derby pesante per i nerazzurri”: le parole dell’esperto su Milan-Inter

Il noto telecronista Stefano Borghi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del derby tra Milan e Inter che andrà in onda domenica sera.

Secondo il giornalista, il Milan è pronto a vincere lo scudetto e dice: “Sono estremamente consapevoli e continuano a dare dimostrazioni. Hanno un gioco e dei giocatori che sono cresciuti: lasciamo fare la Champions, ma in campionato nei big match ha dichiarato ciò che è ed ha le carte in regola per arrivare in fondo“.

Infine, sul derby: “Il derby con l’Inter è pesante. I nerazzurri non possono sbagliarlo: se perdono, il distacco comincia a farsi davvero troppo“.