Deulofeu: “Al Milan aria del grande club. Su Donnarumma dico una cosa”

l’ex Milan Gerard Deulofeu, ora in forza all’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Sportweek in cui, tra le altre cose, ha ripercorso la sua esperienza rossonera e ha detto la sua sulla vicenda Donnarumma. Di seguito le sue parole.

Deulofeu Milan Donnarumma

MILAN – “Al Milan sono stato molto bene. Mi sono sentito forte perché dal primo giorno mi è stata data fiducia. Al Milan si respira l’aria del grande club, è qualcosa che percepisci subito, dappertutto, dentro e fuori da Milanello. Il Milan lo porto nel cuore, sempre“.

DONNARUMMA – “Ogni tanto ci incontriamo. No, non mi aspettavo che andasse via dal Milan, ma posso capirlo. È andato nel club forse più forte d’Europa. Come fai a condannarlo?“.