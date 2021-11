“Diavolo Sassuolo, crisi Milan”: Pioli mai così male

Risveglio amaro in casa Milan stamattina, a seguito del pesante ko interno contro il Sassuolo.

Dopo la super vittoria in Champions League, ci si aspettava un altro trionfo, ma arriva la seconda sconfitta di fila in campionato, dopo quella contro la Fiorentina.

Risultato inaspettato contro gli uomini di Dionisi. Questa mattina Tuttosport commenta così la debacle rossonera: “Diavolo Sassuolo, crisi Milan. Clamoroso e inaspettato tonfo per Pioli”.

Milan-Sassuolo

Vittoria meritata dei neroverdi ma, come sottolinea il quotidiano torinese, “quest’anno il Sassuolo spaventava meno rispetto a quello spumeggiante di De Zerbi”.

Per la prima volta, in sessantaquattro partite, il Milan ha raccolto un solo punto in tre partite e questo dato preoccupa. Mister Pioli, dunque, mai così male da quando è sulla panchina del Diavolo.

Ora l’Inter è a un solo punto, mentre il Napoli scappa via, i rossoneri devono ritrovarsi prima che sia troppo tardi.