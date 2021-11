Donnarumma, clamoroso retroscena: “A Bergamo piangeva perché la decisione l’ha presa il Milan!”

Gianluca Di Marzio ha rivelato un retroscena della vicenda Donnarumma che rischia, e non poco, di riaprire la bagarre.

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, l’esperto di calciomercato ha dichiarato che in realtà è stato il Milan a scaricare il portiere della Nazionale dopo la vittoria di Bergamo:

“Non so quanti tifosi del Milan se lo ricordano, ma Donnarumma dopo Bergamo pianse perché sapeva già che quella sarebbe stata la sua ultima partita in rossonero; nei giorni precendenti, infatti, gli era stato detto che era già stato acquistato un altro portiere.

È stata una decisione del Milan di non aspettare. Donnarumma voleva aspettare la certezza della qualificazione in Champions League, perché lui voleva partecipare alla Champions. Ma il Milan non poteva aspettare, perché rischiava di perdere Maignan a causa dell’inserimento della Roma.

Il goal a sorpresa l’ha fatto il Milan: il portiere l’ha chiuso prima. Secondo me, il lunedì dopo Bergamo, se Gigio fosse stato chiamato in sede avrebbe firmato con il Milan“.