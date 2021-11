È febbre da Champions in casa Milan: San Siro già sold out!

Dopo avere battuto l’Atletico Madrid, il Milan spera ancora di poter raggiungere la qualificazione al prossimo turno.

Per farlo i rossoneri dovranno vincere, ma con gli occhi puntati sempre sull’altra gara del girone. A sostenere la squadra di Pioli ci sarà un San Siro pieno: lo stadio è sold out e ospiterà 60000 tifosi rossoneri.

Grande chance per il club di via di Aldo Rossi, che proverà a spuntarla grazie all’aiuto dei tifosi, il dodicesimo uomo in campo.