L’ex rivale su Ibrahimovic: “Non me l’aspettavo”

A 40 anni compiuti, Zlatan Ibrahimovic continua ad avere un ruolo dominante nel suo Milan. La grande prestazione contro la Roma è sotto gli occhi di tutti.

Ma ora lo svedese vuole ripetersi. Domenica sera c’è il Derby della Madonnina, una delle partite più sentite dell’anno.

Cruz: “Ibrahimovic? Non me l’aspettavo ancora in campo”

ex, rivale, ibrahimovic

Proprio su Ibrahimovic, è intervenuto l’ex attaccante dell’Inter Cruz ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Non me lo aspettavo ancora in campo. Gli faccio i complimenti per come è arrivato a 40 anni così come sta lui. Sicuramente agli interisti non piacerà quello che gli dirò, però avere 40 anni giocare fare quello che ha fatto domenica contro la Roma su punizione è incredibile. Mi fa piacere perchè è un ragazzo in gamba, che ha sempre lavorato, anche se chi non lo conosce può dire che è arrogante è un ragazzo per bene, un grandissimo giocatore e ha vissuto un periodo dove ci sono stati due grandissimi come Messi e Ronaldo per competere per tanti trofei che si potevano vincere, per esempio un pallone d’oro“.