Faivre svela i dettagli della trattativa con il Milan: le parole del centrocampista

L’esterno del Brest Romain Faivre, precedentemente obiettivo di mercato del Milan, ha parlato a OuestFrance dell’interesse rossonero e del suo futuro. Le sue dichiarazioni.

MILAN – “Il mio obiettivo era presentarmi e raccontare le mie prestazioni, le mie qualità e i miei difetti. Quale giocatore del Brest non sarebbe lusingato dall’interesse del Milan? Ho avuto contatti con il club, ma non sono ossessionato. Ora sono concentrato sulla mia squadra e cerco di dimostrarlo ogni settimana“.

Faivre Milan mercato

FUTURO – “Sono ambizioso: ho un preparatore fisico, un mental coach e un nutrizionista. Questo può aiutare a farmi fare un passo in avanti prima di andare in un altro club. Faccio attenzione al mio fisico, alla mia dieta, al mio sonno. Aggiungo tutti questi piccoli dettagli che potrebbero farmi andare in una squadra come il Milan“.