Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: la scelta di Pioli su Ibrahimovic!

Tra poco andrà in scena la 13esima giornata di Serie A anche per Fiorentina e Milan che si affronteranno allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Entrambi gli allenatori hanno sciolto i loro dubbi e deciso le formazioni che scenderanno in campo:

FIORENTINA: Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor Julio, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.

MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Brahim, Leao, Ibrahimovic.