Florenzi: “Dobbiamo reagire dopo la sconfitta con a Fiorentina. Vi dico come sto”

Alessandro Florenzi è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Milan-Sassuolo. Le parole:

“L’abbiamo preparata osservando bene il Sassuolo come sempre, proveranno a giocare il pallone. Noi con il nostro ritmo proveremo a metterli in difficoltà”.

Il terzino rossonero ha poi parlato a MilanTv:

Su cosa bisogna fare oggi: “Sicuramente non dobbiamo sederci, dopo una vittoria così importante. Bisogna prendere l’energia di questa vittoria e metterla in campo in campionato. Arriviamo da una sconfitta e se vogliamo puntare al titolo e essere una grande squadra non vogliamo perdere altri punti”.

Su che partita si aspetta: “Ci aspettiamo una gara aperta. Non è una squadra che si chiude per sua indole. Possiamo fare una bella partita e fargli male”.

Su come sta: “Mi sono allenato bene ultimamente. Avevo avuto un fastidio al ginocchio che mi portavo da tanto tempo ed era diventato insopportabile. Mi sento rinato tra virgolette e sono qui per dare la mia”.