Florenzi pazzo dei suoi compagni di squadra: avete sentito cosa ha detto?

Alessandro Florenzi ha rilasciato delle dichiarazioni a Skrill dove ha parlato di Ibra, Leao e Mbappé.

Le parole

Alla domanda: “Chi potrebbe essere la stella del Milan in questa stagione?” il terzino rossonero ha risposto: “Per età, potenziale, caratteristiche fisiche e tecniche dico Leao. Ha tutto per diventare super“.

Poi su Ibra ha detto: “È un fenomeno. Quello che ha fatto e continua a fare è incredibile. Solo allenandoti con lui capisci come possa essere al top a quest’età.

Florenzi-Ibra-Leao

Per leadership, carisma, personalità è tra i migliori giocatori del mondo. Dà sempre il 100% in tutti gli allenamenti, non solo in partita. E ti spinge a fare altrettanto“.

Conclude su Mbappé dicendo che: “Lui è uno dei migliori giocatori del mondo. Son stato fortunato ad essere in squadra con lui. L’età è dalla sua parte, ha un potenziale illimitato. Se giocasse in Serie A sarebbe un colpo enorme per qualsiasi squadra“.