Florenzi, le ultime sulle condizioni del calciatore in vista del derby!

Da tempo ai box a causa dell’infortunio al ginocchio, Alessandro Florenzi è tornato da poco nei radar di Milanello. Stando a quanto riporta Sky Sport, il jolly sarebbe, ormai, completamente recuperato.

Nell’allenamento svoltosi oggi, infatti, Florenzi è rimasto in gruppo lungo tutto l’arco della seduta, dimostrando di essere pienamente recuperato in vista derby.

Stefano Pioli, pertanto, avrà un’arma in più a gara in corso da poter sfoderare sia per ricercare più spinta, facendolo entrare nel ruolo di difensore laterale, sia per contenere le eventuali folate offensive nerazzurre, schierandolo come esterno alto.