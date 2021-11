Futuro Conti, una squadra di A sulle sue tracce

Arrivato nell’estate 2017 dall’Atalanta, Andrea Conti doveva essere il terzino destro del Milan per molti anni a venire.

Era reduce da un ottima stagione con la maglia della Dea e l’arrivo a Milano avrebbe dovuto fargli fare il salto di qualità che però non è mai arrivato.

conti, acmilan, mercato

Dopo una serie di infortuni e brutte prestazioni, è finito ai margini del progetto rossonero ed ora sembra arrivato il momento che le strade si separino definitivamente.

Come riporta Calciomercato.com, sulle tracce del difensore di Lecco, in scadenza a giugno, c’è la Sampdoria che sarebbe interessata a portarlo a Genova come rinforzo di gennaio.