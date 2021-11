Scoppia il caso Gabbia: le parole della fidanzata sono da brividi!

Matteo Gabbia è finito nel ciclone delle critiche dopo la prestazione negativa contro la Fiorentina.

Il giovane centrale di difesa, che è sceso in campo al Franchi per il forfait contemporaneo di Tomori e Romagnoli, è stato bersagliato sui social per i suoi diversi errori.

La fidanzata del calciatore rossonero, per difenderlo, si è sfogata ferocemente su Instagram lasciando un lungo messaggio nelle stories.

Ecco quanto scritto dalla compagna di Matteo Gabbia:

Una storia che rattrista, che fa male e che, ancora una volta, dà il senso della società in cui viviamo: sempre pronta a puntare il dito.