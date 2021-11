Gasperini è sicuro: “Vi dico le squadre che possono lottare per il titolo”

Al termine del match vinto dall’Atalanta in casa contro il Venezia, Giampiero Gasperini ha fatto il punto sulla lotta Scudetto.

Gasperini, Atalanta, Serie A

LE PAROLE

“Scudetto? Non può riguardarci in questo momento. Napoli, Milan e Inter hanno dimostrato di poter lottare veramente per il titolo.”

Poi continua: “Noi siamo vicini ma questa consapevolezza la cerchiamo, speriamo di poterci arrivare ma sappiamo che abbiamo ancora degli step da fare. Lo Scudetto viaggia su 85-90 punti, negli ultimi anni non ci siamo mai arrivati”.