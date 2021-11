Il giornalista sicuro: “Al Milan in Europa è mancata una cosa!”

A differenza del percorso quasi perfetto in campionato, il Milan in Champions League continua a faticare. Un punto in quattro partite, per un girone che ora si è complicato in maniera quasi irreversibile.

Continuano le analisi per capire cosa sta mancando agli uomini di Pioli, sopratutto considerando l’andamento che stanno avendo in Serie A.

Bucciantini: “Milan? In Europa manca qualcosa nella gestione dei match”

Ne ha parlato anche il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Una certa aria deve tornare a respirarla. Se è vero che il marchio Milan ha un’inerzia e quoi giocatori non la conoscono, lo noti. Manca l’esperienza, manca il primo tempo o il finale. In Europa è mancato sempre qualcosa nella gestione delle partite del Milan“.