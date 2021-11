L’elogio alla Curva Sud: “I veri vincitori del derby sono loro”

Con un post sul proprio profilo Instagram, il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è complimentato per la coreografia della Curva Sud nel derby di ieri sera. Una menzione d’onore per i tifosi che hanno ringraziato pubblicamente tutti coloro che sono scesi in prima linea per combattere il Covid.

Fontana coreografia derby

Un bellissimo gesto che è stato riconosciuto da numerosi personaggi pubblici, e non solo. Se Milan-Inter sul campo è terminata in pareggio, sugli spalti la vittoria è indubbiamente dei tifosi rossoneri.