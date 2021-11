“Blackout Milan”: tre problemi in casa rossonera

Una battuta d’arresto inaspettata, soprattutto dopo la grande vittoria in Champions sul campo dell’Atletico Madrid. E invece contro il Sassuolo, il Milan incappa nella seconda sconfitta consecutiva in campionato. Il Napoli ha allungato e si trova solitario al primo posto, l’Inter invece è a un solo punto di distanza.

La Gazzetta dello Sport ha provato a fare il punto della situazione, analizzando una “crisi” mai vista sotto la gestione Pioli. I rossoneri sono apparsi in difficoltà sia mentalmente, sia per quanto riguarda la condizione fisica. Male il tridente d’attacco, con Ibrahimovic, Leao e Brahim Diaz che non si sono quasi mai resi peicolosi.

Ibrahimovic Milan Sassuolo

Male anche il centrocampo, sia con Bennacer e Bakayoko, sia dopo l’ingresso in campo di Frank Kessié, il quale non ha dato l’apporto sperato. Oltre alla testa e alle gambe, anche la gestione potrebbe quindi aver influito sul risultato finale. Probabilmente è troppo presto per parlare di crisi vera e propria, ma i rossoneri sono chiamati a reagire già mercoledì in casa del Genoa.