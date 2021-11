Duro attacco dei media svedesi al rossonero: l’accusa

Il giocatore rossonero è sotto accusa dalla stampa dopo le sue prestazioni in nazionale.

L’accusa

Zlatan Ibrahimovic, dopo le partite con la Svezia, è finito sotto accusa dai media svedesi. L’attaccante rossonero non ha inciso né contro la Georgia né contro la Spagna.

“Il ritorno di Zlatan non è una storia di successo“, con questo titolo il quotidiano svedese Aftonbladet accusa Ibra di scarso apporto alla causa e continua riportando e analizzando le dichiarazioni del giocatore.

“Siamo delusi per non essere arrivati primi, abbiamo fatto una buona partita, bisogna restare positivi. La squalifica per il primo spareggio? Vedremo cosa otterremo, per i playoff non so nemmeno se sarò vivo“.

Ibra-Svezia

La critica del giornale: “Le parole di Ibra sono state divertenti. Meno la spallata data ad Azpilicueta al 93′, ha quarant’anni. Ora la strada è in salita.

Ha saltato l’Europeo. non ha inciso contro la Georgia. Era diffidato contro la Spagna, è stato ammonito e salterà il primo spareggio.

A quarant’anni ha un corpo eccezionale e potrebbe essere presto per gridare al fallimento, però dovremmo essere tutti d’accordo nel dire che il ritorno di Zlatan in nazionale non è riuscito bene“.