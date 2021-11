Ibrahimovic a caccia di due record storici contro il Sassuolo: i dettagli

Milan-Sassuolo, match della quattordicesima giornata di Serie A, potrebbe essere una gara storica per Zlatan Ibrahimovic.

Per lo svedese basterebbe segnare un gol contro i neroverdi per raggiungere Filippo Inzaghi al 10º posto nella classifica dei migliori marcatori con la maglia del Milan in Serie A.

Ibrahimovic Sassuolo record

Il numero 11 rossonero inoltre eguaglierebbe Silvio Piola come miglior marcatore nella storia della Serie A dopo aver compiuto i 38 anni (30 il rossonero, 31 Piola).