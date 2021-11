“Ibrahimovic è impressionante”: il noto giornalista elogia l’attaccante

Fabrizio Biasin, intervenuto su Tuttomercatoweb, attraverso un editoriale ha espresso il suo pensiero su Zlatan Ibrahimovic. Le interessanti parole del giornalista si sono soffermate sulle capacità dell’attaccante di gestire in autonomia le sue forse. Le sue parole:

“È impressionante. Cioè, altri grandi “vecchi” hanno lasciato il segno, ma lui ci riesce “di più”. La cosa che impressiona dei suoi minuti in campo è la “gestione delle forze”. Ibra sa di non poter reggere i ritmi imposti da ragazzi che hanno 20 anni meno di lui, ma sa anche di avere colpi che nessuno dei suoi “compagni di giuoco” ha. Ecco, Ibra non impressiona tanto per le sue qualità (ben le conosciamo), ma per la sua capacità di auto-gestirsi“.