Battuta anche la Roma, il Milan con(vince) ancora: che messaggio all’Inter

Il Milan non si ferma e continua a sognare. Vince anche a Roma, trascinato da un eterno Zlatan Ibrahimovic, e da un monumentale Simon Kjaer. I rossoneri vincono e convincono, seppure non siano mancate le polemiche.

Tuttavia, al netto del VAR e delle decisioni arbitrali, gli uomini di Pioli hanno dato l’ennesima dimostrazione di essere una squadra in grado di giocarsela con tutti. Unica nota negativa della serata, l’espulsione di Theo Hernandez. Il francese salterà quindi il derby contro l’Inter, al suo posto già pronto Ballo-Touré.

Ibrahimovic Milan trascinatore

Per un Theo che va, c’è un Ibra che viene. Lo svedese visto ieri all’Olimpico è l’uomo in più dei rossoneri. Anche la Gazzetta dello Sport celebra l’attaccante. Trasforma una punizione con un bolide che lascia di sasso Rui Patricio, e si guadagna il rigore per il raddoppio. Salta, corre, pressa e combatte. Avrebbe trovato anche la doppietta personale, ma con il VAR (giustamente), la rete viene annullata per fuorigioco.

Dopo aver raggiunto quota 150 goal in Serie A, e 400 in tutte le competizioni, Ibrahimovic non ha alcuna intenzione di fermarsi. Così come il suo Milan, che ancora una volta risponde colpo su colpo al Napoli. Tra una settimana arriva l’Inter, in un match che annuncia grande spettacolo. La sfida ormai è lanciata, e anche la parola che inizia con la S, ora fa meno paura.