Il ct Andersson: “Ibra? Lo impiegherò così nelle due sfide”

A 40 anni suonati, Zlatan Ibrahimovic continua a porsi obiettivi lungo la sua carriera e ad essere decisivo in ogni squadra per cui gioca.

Poche ore fa è arrivata la notizia della sua ennesima convocazione in nazionale da parte del ct della Svezia Andersson.

Il commissario tecnico degli svedesi vede in Ibra un punto fermo carismatico della sua nazionale, anche quando non è in campo, e per tale ragione ha commentato così la sua ultima convocazione.

Ecco le sue parole: “Anche nell’ultima partita contro la Roma avete visto tutti le sue qualità. È fantastico avere Zlatan con noi. Aggiunge tanta qualità e ti permette anche di giocare in modo diverso, se necessario. È bello avere con noi la sua grande pericolosità in zona gol. Non credo che possa giocare 90 minuti sia contro la Georgia che contro la Spagna, mi sembra un po’ inverosimile“.