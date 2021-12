Il difensore suona la carica: “Lotta Scudetto? I più forti siamo noi!”

Al termine della cerimonia di premiazione per il Pallone d’Oro 2021, il difensore del Milan Simon Kjaer ha parlato della lotta Scudetto. Il danese non ha utilizzato mezzi termini, sostenendo che la sua squadra sia la più forte. Di seguito un estratto delle sue parole ai microfoni di Sky Sport.

“DIPENDE SOLO DA NOI”

Dipende da che squadra tifi, per me è una domanda difficile, ma la più forte è il Milan. Io devo credere a questo e lo penso ogni giorno. Dobbiamo preoccuparci di noi stessi e non degli altri. Dipende solo da noi.”