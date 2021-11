Il giornalista dice la sua su Ibra: “A volte sembra un nonno che gioca con i nipoti”

Alessandro Bonan, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e delle sue ultime prestazioni con la maglia rossonera.

Il noto giornalista ha dichiarato:

“Ho un’incredibile ammirazione per Ibrahimovic. Contro la Fiorentina ha quasi fatto tripletta ed ha fatto una grande partita. Nei primi minuti, però, fa sempre fatica a capire l’orientamento della partita, questo anche per l’età. A volte sembra un nonno che gioca coi nipoti ma è talmente bravo che la risolve e trova il ritmo ed il senso della partita. Non è solo un grande atleta ma è uno che ragiona con la testa”