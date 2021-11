Il giornalista è sicuro: “Lascerà il Milan al 95%”

Il noto giornalista Stefano Agresti è intervenuti ai microfoni di OCW Sport per parlare di Raiola e del caso Romagnoli, dopo l’uscita di questa mattina della Gazzetta dello Sport. Le sue parole:

“I rapporti tra Raiola e il Milan ovviamente non sono buoni. Il Milan ha adottato una politica molto semplice: non trattano al rialzo con i procuratori. Scelgono una cifra, fanno l’offerta e attendono una risposta. I rossoneri si muovono bene anche sul mercato per i sostituti. Kessie? Andrà via al 90-95%. Il ragazzo sbagliò a rilasciare quella famosa intervista prima dell’inizio del campionato. Questione procuratori? Io credo sia legittimo che il Milan mandi via determinati giocatori e così anche gli agenti. Ognuno fa il proprio gioco, non ci vedo nulla di male”.