Il Milan prepara tre rinnovi: i big rossoneri pronti a firmare

La squadra di Pioli ha dei punti fermi imprescindibili che stanno guidando il Milan meritatamente primo in campionato. L’allenatore rossonero ha saputo gestire il gruppo in maniera impeccabile ma è la società a dover pensare a non farsi scappare i suoi campioni.

La Gazzetta dello Sport rivela però che da Casa Milan stanno già pensando a blindare tre titolari. Theo Hernandez, Rafael Leao e Ismail Bennacer sono pronti a firmare i rispettivi prolungamenti di contratto senza alcuna intenzione di abbandonare i rossoneri.

Theo Hernandez, Milan, rinnovo

Il Milan è quindi pronto a confermare le sue stelle, soprattutto le più giovani. La spina dorsale della squadra non farà altro che crescere e migliorare nel corso del tempo per una combinazione esplosiva con gli “anziani” trascinatori.