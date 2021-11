Il Milan sorride: tornano in campo due titolarissimi

Nella gara di mercoledì tra Milan e Porto con molta probabilità Theo Hernandez e Brahim Diaz torneranno a giocare dal primo minuto insieme.

I due, a causa della riscontrata positività al coronavirus e degli impegni del terzino francese con la sua nazionale, non giocano titolari con il Milan insieme dal 1 ottobre, match vinto dal Diavolo in casa dell’Atalanta per 3-2.

Il Milan ritrova due pedine fondamentali in una partita cruciale per il futuro in Champions League