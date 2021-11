Incontro fissato per il rinnovo del rossonero: la notizia

Tempo di rinnovi in casa Milan. Dopo i rumors delle ultime ore relativi ai possibili prolungamenti, nelle prossime settimane, dei contratti di Leao, Theo Hernandez e Bennacer, si aggiunge un nuovo nome alla lista.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Milan avrebbe in programma un incontro con Mino Raiola per parlare del prolungamento del contratto di Alessio Romagnoli, che va in scadenza nel 2022.

Nessuna novità, invece, sul fronte Kessiè. Mentre nei prossimi giorni potrebbe essere ufficializzato il prolungamento del contratto di Stefano Pioli fino a giugno 2024.