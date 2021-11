Raiola incontra le dirigenza del Milan: il motivo!

Giornata importantissima in casa Milan. Proprio in questi minuti infatti, è in corso un incontro tra la dirigenza rossonera e Mino Raiola, agente di Alessio Romagnoli. Il contratto del difensore è in scadenza a giugno 2022, la priorità è dunque trovare un accordo per il rinnovo.

Come riporta Gianluca Di Marzio, nella serata di ieri, Romagnoli e il proprio agente hanno cenato in un locale di Milano per parlare della situazione, ragionando magari su cifre e date. Ora la palla passa al club, che dovrà decidere il futuro del proprio capitano.

Negli ultimi mesi il classe 1995 ha perso il posto da titolare, scavalcato da Tomori. Tuttavia Pioli stima il giocatore e lo ha più volte utilizzato nelle rotazioni difensive. Alle giuste condizioni, potrebbe quindi arrivare il rinnovo anche per Alessio Romagnoli: la trattativa è ufficialmente iniziata.