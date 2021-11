Altro stop per Rebic: il 9° da quando è al Milan. Tutti gli infortuni e le partite perse

Non c’è pace per Ante Rebic. Il croato ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, appena due settimane dopo aver recuperato dal problema alla caviglia che lo aveva tenuto fuori 20 giorni.

Adesso per lui si profila un altro lungo stop, che lo costringerebbe a tornare direttamente a gennaio. Ma questo, purtroppo, è solo l’ultimo di una lunga serie di problemi fisici che lo hanno tenuto per tanto tempo lontano dal terreno di gioco.

Rebic, Milan, infortunio

Tutti gli infortuni

Da quando è al Milan, infatti, l’attaccante ha fatto registrare ben nove infortuni di entità diversa:

gennaio 2020: lombalgia – out 5 giorni, 1 partita persa

– out 5 giorni, 1 partita persa settembre/ottobre 2020: problema al gomito – out 33 giorni, 7 partite perse

– out 33 giorni, 7 partite perse dicembre 2020: problema al piede – out 5 giorni, 2 partite perse

– out 5 giorni, 2 partite perse gennaio 2021: coronavirus – out 14 giorni, 4 partite perse

– out 14 giorni, 4 partite perse febbraio 2021: problema al tendine rotuleo – out 2 giorni, 1 partita persa

– out 2 giorni, 1 partita persa febbraio/marzo 2021: problema all’anca – out 20 giorni, 5 partite perse

– out 20 giorni, 5 partite perse maggio 2021: problema al polpaccio – out 10 giorni, 1 partita persa

– out 10 giorni, 1 partita persa ottobre 2021: problema alla caviglia – out 20 giorni, 6 partite perse

– out 20 giorni, 6 partite perse novembre 2021: lesione bicipite femorale – out almeno un mese, (almeno) 9 partite perse

In appena due anni in rossonero, Rebic è stato costretto a saltare 28 partite a causa dei continui stop. Ma il numero, purtroppo, è destinato a crescere, dato che l’ex Eintracht sarà assente in tutte le partite da qui alla sosta di Natale: le ultime 2 dei gironi di Champions League, e altre 6 gare di campionato.