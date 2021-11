Inzaghi: “Calhanoglu? Che partita! Vi dico chi meritava di vincere!”

Anche Simone Inzaghi ha parlato nel post partita di Milan-Inter, rilasciando delle dichiarazioni sulla partita e sugli infortunati Barella, Dzeko e Bastoni.

Ecco le sue dichiarazioni:

SULLA PARTITA – “Questo pareggio è un bicchiere mezzo vuoto, abbiamo creato tantissime occasioni e abbiamo sbagliato un rigore, meritavamo di più. Siamo in ritardo rispetto alle altre squadre. Dobbiamo cercare di recuperare forze ed energie in questa sosta, abbiamo concluso questo ciclo di partite un po’ acciaccati. Meritavamo di vincere sia con il Milan che con la Juve, non vogliamo fermarci e vogliamo andare avanti. E’ stato un derby ad altissimi ritmi”.

RIGORI – “I nostri rigoristi sono Lautaro e Calhanoglu, abbiamo fatto due pareggi a causa di due rigori sbagliati, avremmo potuto fare 4 punti in più ma sono cose che capitano. Penso che siano Calha e Lautaro a gestirsi i rigori. Hakan ha fatto un ottima partita, ogni partita devo fare delle scelte ma lui sta meritando di giocare da titolare”.

INFORTUNI – “Barella ha avuto un affaticamento e ha chiesto il cambio, alla fine del primo tempo ho avuto dei problemi anche con Dzeko e Bastoni. Alessandro aveva un fastidio all’adduttore mentre Dzeko ho deciso di farlo rimanere in campo nonostante dovesse già uscire prima“.