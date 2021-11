Italiano: “Abbiamo vinto soffrendo, sarebbe dovuto succedere sul 3-0 per noi!”

Dopo la grande vittoria per 4-3 contro il Milan, l’allenatore viola Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

“Eravamo in grande emergenza in difesa, perdere tre centrali per questa partita non è stato bello, ma chi ha giocato si è adattato e si è sacrificato. Siamo riusciti a battere la capolista, anche soffrendo perché sul 3-0 dovevamo chiudere la partita. L’1-3 che riapre il match poteva essere pericoloso, bravo Vlahovic a fare il quarto gol

“Vittoria meritata contro un grande Milan, con un Ibrahimovic implacabile. Siamo stati premiati dopo che contro le grandi avevamo raccolto poco. Questa è la mia più grande soddisfazione qui a Firenze finora, sono contento per i ragazzi. Vlahovic è un giocatore destinato ad una carriera importante, non per i gol ma per come si allena, perché è impressionante. Sta dando il massimo e ce lo godiamo, oggi era molto carico. Pensa solo alle partite, è concentratissimo“

“Saponara è un ragazzo particolare, bisogna cercare di stimolarlo usando le giuste parole, quando riusciamo a coinvolgerlo e farlo sentire importante riesce a tirar fuori queste prestazioni e questi gol. Sono contento perché sto riaccendendo in lui il fuoco che sembrava si stesse spegnendo“.

Ai microfoni di DAZN, Italiano ha poi aggiunto: “Partita intensa, dai ritmi elevati, in cui ci tenevamo a far bene contro una grande. Avevamo fatto ottime prestazioni contro Napoli e Inter, ma zero punti. Ci tenevamo a dimostrare che siamo una squadra contro grandi corazzate riesce a far punti. Vittoria incredibile, anche meritata“.