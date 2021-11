Italiano elogia il Milan: le parole dell’allenatore viola

Intervenuto oggi in conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha parlato della sfida che attende domani la sua Fiorentina contro il Milan. L’allenatore viola ha detto la sua sui rossoneri e ha commentato anche la situazione di emergenza in difesa della tua squadra:

“Domani noi affrontiamo una squadra che non ha ancora perso. Il Milan sa fare tutto, si esprime a livelli grandiosi, con qualità in tutto quello che fanno. È una squadra aggressiva, che palleggia e sa ripartire. È un gruppo consolidato e questo penso sia gran parte merito dell’allenatore e dello staff. Pioli è un allenatore che in Italia sta dimostrando un grande valore. Ho grande ammirazione per il mister, complimenti per quello che sta facendo e domani lo saluterò volentieri”

Italiano, Pioli, Milan

Sull’emergenza in difesa: “Sulle squalifiche (di Milenkovic e Martinez Quarta, ndr) non possiamo farci nulla. L’infortunio di Nastasic non ci voleva. Per lui poteva essere un’occasione importante da sfruttare. Domani avremo una difesa nuova, abbiamo preparato alcune situazioni con un reparto nuovo, vediamo se siamo stati bravi. Abbiamo Igor, Venuti, Amrabat, abbiamo Frison. Sono questi i nostri quattro centrali che domani affronteranno la prima della classe. Per loro sarà un bell’esame, un impegno difficile“.