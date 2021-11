Juventus-Milan 0-3, svelato il retroscena: Bonucci ha sbeffeggiato il Milan all’intervallo

Con l’uscita su Prime Video del documentario “All or Nothing“, stanno venendo alla luce numerosi retroscena legati alla passata stagione della Juventus.

Uno di questi riguarda Leonardo Bonucci, il quale, nel corso dell’intervallo di Juventus-Milan, sul punteggio di 0-1 in favore dei rossoneri, ha provato a spronare i suoi compagni sminuendo la formazione rossonera. Queste le sue parole:

Bonucci, Juventus-Milan, retroscena

“Guardate questa c***o di lavagna: dobbiamo avere paura del Milan?”

Parole dure che non sono servite però a motivare a sufficienza i bianconeri, i quali, nonostante un rigore sbagliato dal Milan, sono stati travolti dagli uomini di Pioli con un netto 0-3.