L’ex rossonero fa impazzire i tifosi: “Questa maglia è unica!”

Le parole dell’ex rossonero a Milan Tv.

Dolci parole, dolci ricordi

Ricardo Kakà ha parlato ai microfoni di Milan Tv e ha ricordato il suo passato con la maglia del Milan e quello che questa rappresenta.

Queste le sue parole: “Indossare la maglia del Milan è ancora speciale. Tutte le volte che la metto in casa quando vado in giro, è unico.

Farlo per giocare una partita di Champions League è una sensazione incredibile perché sapevi quanto è importante per i tifosi e per la squadra.

Sai che con questa maglia devi andare oltre le tue possibilità e fare una gara diversa: stai rappresentando uno dei migliori club al mondo“.