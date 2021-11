Kalulu: “Possiamo battere la Fiorentina solo in un modo!”

Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel prepartita di Fiorentina-Milan. Le parole del terzino francese che oggi scenderà in campo dal 1′:

“In questo momento sto bene, spero di continuare così. È un momento importante della stagione, ci prepareremo sempre al meglio per essere sempre in partita. In allenamento diamo tutto per essere titolari, quando c’è un infortunio ci facciamo trovare pronti”.

Il giocatore di Pioli è poi intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sarà una partita difficile. Loro sono forti, ma anche noi. Dobbiamo fare bene. Per me la partita contro Italiano dell’anno scorso è differente. Noi siamo cambiati”.