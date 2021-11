Concorrenza agguerrita per l’obiettivo di mercato del Milan: le ultime

Il Milan ha sempre un occhio di riguardo nei confronti dei giovani prospetti del panorama italiano e internazionale.

I rossoneri, non è un mistero, monitorano da tempo la situazione di Boubacar Kamara: il gioiellino del Marsiglia è in scadenza di contratto a giugno e, con tutta probabilità, non rinnoverà con il club francese.

Foto: Getty Kamara Milan

Come riportato da Calciomercato.com, sul centrocampista del Marsiglia, non c’è solo il Milan, ma anche Barcellona, Bayern Monaco e diversi club di Premier League ( West Ham su tutti).

Concorrenza agguerrita per Kamara, ma il Milan c’è.