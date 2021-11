Se Kessie non resterà, il Milan sa già come cautelarsi: i nomi

Con tutti gli sforzi del caso, il Milan proverà fino alla fine a far rinnovare Franck Kessie, in scadenza giugno. In ogni caso, secondo Tuttosport, i rossoneri si stanno cautelando per il centrocampo del prossimo anno.

Da un alto si ha Yacine Adli, 21enne attualmente in forza al Bordeaux: acquistato nell’ultima sessione di mercato, sta disputando la sua ultima stagione in Francia.

Kessie Milan Pobega

Dall’altro, Tommaso Pobega non è stato venduto, ma prestato al Torino senza possibilità di riscatto; in estate, dunque, rientrerà alla base., invece, è stato prestato al Torino, ma in estate farà rientro alla base.

Evidenti segnali da parte del Milan, che vuole far capire a Kessie quale possa essere il futuro con o senza di lui; e da qui l’ivoriano potrà mettere sulla bilancia i pro e i contro nell’ottica di una decisione finale.