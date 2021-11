Kjaer: “Hanno segnato a causa dei nostri errori! Gabbia è giù di morale: vi dico perché”

Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Milan. Le parole:

Sulla gara: “Il calcio è un gioco d’errori. Abbiamo pagato con la sconfitta. Succede solo una volta in un anno, abbiamo avuto tante occasioni. Sono stati bravi a sfruttare i nostri errori. Non ho avuto l’impressione questa sera che loro abbiano creato un’occasione in cui dici ‘bravi loro’”.

Su Gabbia: “Mi trovo molto bene con Gabbia. Non è stato facile per lui, è stato fuori per settimane. Si sente giù. Io lo vedo ogni giorno, si impegna sempre. Deve alzare la testa e andare avanti. Il calcio è questo”.

Su Vlahovic: “È un bravo attaccante. È stata una serata impegnativa, stasera ha vinto lui. Dobbiamo lavorare da domani”: