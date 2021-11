Kjaer: “Pioli lo ha fatto dopo la partita! Prendere quattro gol è troppo”

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la rocambolesca sconfitta contro la Fiorentina. Queste le parole del difensore rossonero:

“Stasera abbiamo preso 4 gol, e fa male per un difensore. Vinciamo e perdiamo insieme, questa partita ci aiuterà a crescere. Mercoledì abbiamo un’altra partita, la affronteremo come oggi per continuare a migliorare”

“ Pioli severo? Certo, ha parlato nello spogliatoio. Non parla spesso ma stasera ha detto cose importanti: dobbiamo imparare da questi episodi, perché abbiamo avuto tante occasioni ma alla fine abbiamo perso prendendo 4 gol“

Kjaer, Fiorentina-Milan

“Nella mia carriera ho cercato di andare al Milan più volte. Arrivavo da un periodo difficile all’Atalanta, e poi è arrivata la possibilità di arrivare qui. In campo continuo a divertirmi, non penso ad altro“.