Parla Klopp: “A San Siro abbiamo un obiettivo”

Il cammino del Milan in Champions League si fa sempre più complicato. Dopo il pareggio di ieri sera contro il Porto, per la qualificazione agli ottavi di finale serve un miracolo.

I prossimi due incontri europei vedranno gli uomini di Pioli sfidare l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano prima, e il Liverpool a San Siro poi.

Klopp: “Vogliamo fare bella figura a San Siro”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato proprio del match che chiuderà il girone B di Champions League:

“Si guadagnano molti soldi a vincere in Champions League, ma la cosa più importante era passare il turno da primi vincendo quattro gare su quattro. Ora dobbiamo andare a Milano, in uno stadio storico dove non sono mai stato e bisognerà fare bella figura anche lì“.