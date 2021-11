Secondo quanto riferito da calciomercato.com, la Fiorentina di Rocco Commisso vorrebbe regalare ai propri tifosi Domenico Berardi nella prossima finestra di mercato.

Berardi, Getty

L’esterno del Sassuolo, ex obiettivo del Milan nella scorsa estate, ha già un accordo con i Viola per un contratto da 3,5 milioni di euro fino al 2026. Parti a lavoro per arrivare ad un buon esito della trattativa.