La Fiorentina mette nel mirino l’obiettivo rossonero: la notizia

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, La Fiorentina starebbe pensano all’obiettivo del Milan per rinforzare l’attacco.

Si tratta di Julian Alvarez, attaccante del River Plate, che sta stupendo tutti a suon di gol.

Alvarez, Fiorentina, calciomercato

La Fiorentina avrebbe individuato nell’attaccante argentino il sostituto perfetto di Dusan Vlahovic.

Anche il Milan sta seguendo con interesse la situazione del ventunenne argentino ma l’operazione non sarà semplice per via anche del costo del cartellino: circa 20 milioni.

Dunque, nulla è ancora concluso ma la concorrenza inizia ad aumentare.