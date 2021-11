Sarà una Fiorentina con tanti assenti quella che affronterà il Milan domani sera. La squadra di Italiano, infatti, deve già fare i conti con le importanti assenze di Dragowski, Milenkovic, Martinez Quarta e Nastasic.

Fiorentina, assenti

Secondo quanto riportato da FirenzeViola, non sarà della partita neanche Marco Benassi. Il centrocampista ha accusato un problema muscolare durante la rifinitura, e non sarà convocato per l’importante sfida contro i rossoneri.