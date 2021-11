Calciomercato, si allontana Alvarez: il motivo!

Con tutta probabilità, il futuro di Julian Alvarez sarà in Italia. Tuttavia, resta da capire quale club di Serie A riuscirà ad assicurarsi le prestazioni dell’argentino. Su di lui infatti, ci sarebbero Milan e Juventus, con quest’ultima in pole position.

I rossoneri monitorano il giocatore ormai da tempo, ma nonostante ciò, sarebbe stata la Vecchia Signora a muoversi per prima in maniera concreta. Cherubini ha infatti avanzato al River Plate un’offerta da 25 milioni (da pagare in due rate), offerta che però è stata rifiutata. Per far partire il giocatore sono necessari 20 milioni subito, ovvero la cifra della clausola. Il prezzo salirebbe a 25 se la trattativa dovesse concretizzarsi negli ultimi dieci giorni di mercato. A riportare le notizie, è stata ESPN Argentina.

Alvarez Milan calciomercato

Sono attese importanti novità e aggiornamenti nelle prossime settimane. La corsa all’attaccante si fa sempre più interessante, e i rossoneri ora dovranno cercare il sorpasso ai danni della Juventus. Intanto il Milan è avvisato: non sarà facile arrivare a Julian Alvarez.