La situazione di Maignan: ecco quando il portiere tornerà in campo

Mike Maignan vuole tornare al più presto in campo per difendere la porta rossonera. L’infortunio che lo ha costretto al riposo non lo sta tenendo però lontano dal campo, dove è tornato per allenarsi da giocatore di movimento, non potendo ancora muovere il braccio sinistro operato.

Tuttosport rivela le tempistiche del suo recupero. Il portiere potrebbe essere in campo nel turno di campionato dell’Epifania, quando il Milan sfiderà a San Siro la Roma. Non è però escluso che possa tornare addirittura prima di Natale nella decisiva sfida contro il Napoli.

Di sicuro il francese cercherà di non forzare i tempi per evitare ricadute anche se il big match contro gli azzurri di Spalletti potrebbe portarlo a fare qualche sacrificio per chiudere la porta rossonera.